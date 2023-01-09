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Mertens cezalı Torreira 70'da girdi

Büyükannesini kaybettiği için geçtiğimiz hafta içinde Uruguay'a giden Lucas Torreira, derbide 70'te oyuna girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Mertens cezalı Torreira 70'da girdi
Büyükannesini kaybettiği için geçtiğimiz hafta içinde Uruguay'a giden Lucas Torreira, derbide 70'te oyuna girdi. Cuma öğleden sonra İstanbul'a dönen orta sahayı Okan Buruk yedek soyundurdu. 70'te Mertens'in yerine giren Torreira uzun yolculuğa rağmen görevini başarıyla yaptı.


Aslan'da Dries Mertens gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü... Son 6 maçta 4. kez sararan Belçikalı yıldız, gelecek haftaki Hatay mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Mertens oyunda kaldığı sürede tecrübesiyle yine etkili işler yaptı. Bir gollük şutunu kaleci Altay çeldi.
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