Mertens cezalı Torreira 70'da girdi

Aslan'da Dries Mertens gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü... Son 6 maçta 4. kez sararan Belçikalı yıldız, gelecek haftaki Hatay mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Mertens oyunda kaldığı sürede tecrübesiyle yine etkili işler yaptı. Bir gollük şutunu kaleci Altay çeldi.
Aslan'da Dries Mertens gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü... Son 6 maçta 4. kez sararan Belçikalı yıldız, gelecek haftaki Hatay mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Mertens oyunda kaldığı sürede tecrübesiyle yine etkili işler yaptı. Bir gollük şutunu kaleci Altay çeldi.
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