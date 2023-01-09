Kadıköy'de Icardi kasırgası

Kadıköy'de gecenin adamı Mauro Icardi oldu... Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli forvet, Dünya Kupası arasında sakatlanmış ve tedavisi nedeniyle aradan sonraki 3 maçta forma giyememişti. Dün kadroya alınan yıldız oyuncu, 76. dakikada Barış Alper'in yerine oyuna girip maçı çözdü... Icardi, iki dakika sonra Kerem'i klas bir ara pasıyla Altay'la karşı karşıya bıraktı. Kerem golü attı. Farkın ikiye çıkması, Fenerbahçe'nin beraberlik umutlarına darbe vurdu.



7 MAÇTA 5 GOL+4 ASİST

Topla her buluştuğunda kalitesini gösteren Icardi, 90+5'te bu kez kendisi sahne aldı. Ceza sahasına girip, çaprazdan zor pozisyonda müthiş bir sol şutla topu doksana yollayıp Galatasaray'ın zaferini ilan etti... Ligde 7 maçta 5 gol+4 asiste ulaşan Icardi, 9 gole katkı sağladı. 29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş derbisinde de 2 golle 3 puana imzasını atmıştı. 7-0'lık Başakşehir galibiyetinde de 1 gol+2 asist üretmişti.



BENİM İŞİM GOL ATMAK

Mauro Icardi, "Önemli olan oynayabilmemdi. Sonradan da olsa girebildiğim için çok mutluyum. Bir aydır hazırlanıyordum zaten. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız da bizim için ekstra güzel oldu. Gol attığım için de ayrıca mutlu oldum. Zaten bir forvet olarak benim görevim de bu" dedi. Yıldız isim, "Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi Fenerbahçe en önemli maç diye... Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarla beraber güzel bir kutlama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.