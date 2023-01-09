Kadıköy'de artık rahat!

Yıllarca Şükrü Saracoğlu'nda galibiyete hasret kalan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yle deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
YıllarcaŞükrü Saracoğlu'nda galibiyete hasret kalan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yle deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.