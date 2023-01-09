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Herkes mükemmeldi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, öğrencilerini tebrik ederek “Oyuncularımız çok iyi hazırlandı. Onlardan aynı şeyi istemiştim. Başlayan, devam eden herkes maça damga vursun demiştim. Herkes mükemmel oynadı” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Herkes mükemmeldi

"Rakibimizi hataya zorladık. Üstün oynayan, kazanmaya yakın olan taraftık" ifadesini kullanan sarı kırmızılı hoca şöyle devam etti: İşimizi seviyoruz. Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek. Bu maçın havasından çıkıp ligin havasına döneceğiz. Bir gün dinlendikten sonra bu maçı unutacağız. Yeniden çalışmaya başlayacağız"

TÜM KARARLARI '10' NUMARA

Teknik direktör Okan Buruk, maça hazırlınış, çıkardığı kadro ve saha kenarındaki tutumuyla tam puan aldı. Başarılı teknik adam, maça Barış Alper tercihiyle başlarken bu sarı kırmızılı takımın hücum hattında rakibi yıprattı. Sonrasında yaptığı değişikliklerde de nokta atışı yapan Okan Buruk, bunun meyvelerini de aldı. Buruk ayrıca kenardan yaptığı konuşmalarla da oyuncularını motive etmeyi başardı.

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