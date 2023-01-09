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Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi Sergio Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünü atan Oliveira, Galatasaray tarihine geçti. İşte haberin detayları... (GS HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 11:10
Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkartan sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki son 4 maçında 3. kez galip geldi.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Sakatlığını atlatan Sergio Oliveira derbide Galatasaray formasına kavuştu.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveria 77 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Oliveira, bu sezon sarı kırmızılı formayla 17 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Portekizli yıldız oyuncu 2 gol attı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

4 de asist yaptı.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Oliveira'nın sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.

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