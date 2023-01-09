Galatasaray'da Sergio Oliveira derbide attığı golün ardından tarihe geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında mücadele ettiği rakibini 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkartan sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki son 4 maçında 3. kez galip geldi.
Sakatlığını atlatan Sergio Oliveira derbide Galatasaray formasına kavuştu.
Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveria 77 dakika sahada kaldı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-kırmızılı takım adında bir ilk yaşandı.
30 yaşındaki Oliveira, attığı golle birlikte Galatasaray tarihine geçti.
Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla sarı-lacivertli ekibe gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.
Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Oliveira, bu sezon sarı kırmızılı formayla 17 karşılaşmada görev aldı.
Portekizli yıldız oyuncu 2 gol attı.
4 de asist yaptı.
Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Oliveira'nın sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.