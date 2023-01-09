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Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 18. haftasında, zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla tamamladı. Maçın ardından, Galatasaraylı futbolculara dev galibiyet primi yatırıldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 09:48
Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Maç sonrası sarı kırmızılı camiada büyük bir sevinç vardı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

"Fenerbahçe de her Galatasaray maçını izliyor. Çünkü rakipsiniz, puan kaybetmesini istiyorsunuz.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Her maçı çok konsantre bir şekilde seyrediyorsunuz.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Fenerbahçe bugüne kadar bütün iyi takımlara karşı üçlü savunmayla çıktı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Biz de buna göre hazırlandık ve rakibi karşılamayı bunun üzerinden yaptık.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Berkan'ın ikinci topları alması önemliydi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Mertens'in zaman zaman ortaya gelip Berkan ve Oliveira'ya yardım etmesi. Onun dışında geçişler.
İleride savunma arkasına sarkacak dört hızlı oyuncumuz vardı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Savunmada da oyun kurmada da iyiydik.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Rakibimizin eksikliklerini, kapatamadığı yerleri daha iyi kullandık.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Rakibimiz bugün düşündüğümüz, analiz ettiğimiz şekilde oynadı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Biz de buna doğru cevap verdi. Oyuncularımız da genel olarak iyi oynadı ve böyle net bir sonuç elde ettik."

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

YÖNETİMDEN DEV PRİM
Öte yandan Galatasaray yönetimi, maç sonrası futbolculara dev prim verdi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Galatasaray yönetimi, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi vermişti.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Yönetim, camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesinde rakamı 2'ye katlama kararı almıştı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Dursun Özbek ve yönetimi, dev zafer sonrası futbolculara 10 milyon TL dağıttı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Galatasaray, bir sonraki maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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