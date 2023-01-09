Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi futbolcular primi kaptı! İşte o rakam

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Sarı kırmızılılar, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini Oliveira, Kerem, Icardi kaydetti.
Maç sonrası sarı kırmızılı camiada büyük bir sevinç vardı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe de her Galatasaray maçını izliyor. Çünkü rakipsiniz, puan kaybetmesini istiyorsunuz.
Her maçı çok konsantre bir şekilde seyrediyorsunuz.
Fenerbahçe bugüne kadar bütün iyi takımlara karşı üçlü savunmayla çıktı.
Biz de buna göre hazırlandık ve rakibi karşılamayı bunun üzerinden yaptık.
Berkan'ın ikinci topları alması önemliydi.
Mertens'in zaman zaman ortaya gelip Berkan ve Oliveira'ya yardım etmesi. Onun dışında geçişler.
İleride savunma arkasına sarkacak dört hızlı oyuncumuz vardı.
Savunmada da oyun kurmada da iyiydik.
Rakibimizin eksikliklerini, kapatamadığı yerleri daha iyi kullandık.
Rakibimiz bugün düşündüğümüz, analiz ettiğimiz şekilde oynadı.
Biz de buna doğru cevap verdi. Oyuncularımız da genel olarak iyi oynadı ve böyle net bir sonuç elde ettik."
YÖNETİMDEN DEV PRİM
Öte yandan Galatasaray yönetimi, maç sonrası futbolculara dev prim verdi.
Galatasaray yönetimi, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi vermişti.
Yönetim, camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesinde rakamı 2'ye katlama kararı almıştı.
Dursun Özbek ve yönetimi, dev zafer sonrası futbolculara 10 milyon TL dağıttı.
Galatasaray, bir sonraki maçında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, 13 Ocak Cuma günü oynanacak.
Maçın başlama saati 20.00.