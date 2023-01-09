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Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpıcı istatistik! Eski günleri arıyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak liderlik yarışında yara alırken, maç sonrası çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:17
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Fenerbahçe, Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergilemişti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Kanarya, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

SON 5 MAÇTA 3 YENİLGİ
Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Söz konusu Giresunspor maçı öncesinde ligde 13. hafta itibarıyla 29 puanla en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, yaşadığı 3 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Fenerbahçe, bahsi geçen dönemde Giresunspor'un ardından Dünya Kupası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Bu yenilginin ardından liderlik el değiştirirken, sarı-lacivertliler içerde Hatayspor ve deplasmanda Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Sarı-lacivertli takım, zirve yarışının en kritik haftasında ise çok önemli bir yara daha aldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

GOL YOLLARINDA ETKİSİNİ KAYBETTİ
Fenerbahçe, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Fenerbahçe, iampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramadı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Sarı-lacivertliler, aynı dönemde evinde Giresunspor'a (1-2) sadece 1 gol atabildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Ligin 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe, son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4'e düşmesine engel olamadı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

İÇERDE VE DIŞARIDA PUAN KAYBI
Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde ve deplasmanda aynı puan kaybına engel olamadı.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpısı istatistik! Eski günleri arıyor

Sezonun geri kalan bölümünde 16 puanı yitiren sarı-lacivertliler, hem iç sahada hem de deplasmanda sekizer puan kaybetti.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası çarpıcı istatistik! Eski günleri arıyor

Fenerbahçe, bu puan kayıplarını ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle yaşadı.

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