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Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası soyunma odasında koridorlarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi arasında gerginlik yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 09:46
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe ise 35 puanda kalarak 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Tedavi sürecin ardından geçtiğimiz hafta takımlara çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Yıldız futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun golünde de pası veren isim oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

MAÇ SONRASI GERGİNLİK

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet derbi zaferini kutladı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Milliyet'in haberine göre; futbolcular uzun süre saha orta sahasında galibiyetlerinin sevincini yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

O sırada Mert Hakan ve bazı Fenerbahçeli futbolcular kenarda bekledi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Icardi'nin 3 işaretiyle kameralara poz vermesi tansiyonu artırdı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'nin idari menajeri Mehmet Aurelio, tünele giderken Icardi'ye sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Mert Hakan da aynı şekilde tepki verdi.

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