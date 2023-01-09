Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası ortalık karıştı! Mauro Icardi ve Mert Hakan Yandaş...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe ise 35 puanda kalarak 2. sırada yer aldı.
GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI
Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.
Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
DERBİYE ICARDI DAMGASI
Son olarak Medipol Başakşehir maçında oynayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından ligde 3 maç sonra Fenerbahçe derbisinde görev aldı.
Derbide gol de atan Icardi, bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı.
29 yaşındaki futbolcu, FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım'daki antrenmanda sakatlanmıştı.
Tedavi sürecin ardından geçtiğimiz hafta takımlara çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosuna alındı.
Mauro Icardi, maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 90+10. dakikasında topu kapan Mauro Icardi ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Yıldız futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Arjantinli futbolcu Beşiktaş derbisinde de fileleri havalandırmıştı.
Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun golünde de pası veren isim oldu.
MAÇ SONRASI GERGİNLİK
Maçın bitiş düdüğüyle beraber Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet derbi zaferini kutladı.
Milliyet'in haberine göre; futbolcular uzun süre saha orta sahasında galibiyetlerinin sevincini yaşadı.
O sırada Mert Hakan ve bazı Fenerbahçeli futbolcular kenarda bekledi.
Icardi'nin 3 işaretiyle kameralara poz vermesi tansiyonu artırdı.
Fenerbahçe'nin idari menajeri Mehmet Aurelio, tünele giderken Icardi'ye sert tepki gösterdi.
Mert Hakan da aynı şekilde tepki verdi.
OKAN BURUK SAKİNLEŞTİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.