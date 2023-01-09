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Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın 3-0'lık net skorla aldığı galibiyet ile sonuçlandı. Sabah spor yazarlarından Ali Gültiken, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, köşe yazısında yorumladı. İşte o değerlendirmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 09:19
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Maç sonrası Fenerbahçe'de ibre Jesus'a döndü.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Portekizli teknik adam camiada en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Okan Buruk'un derbi zaferi ise memnuniyetle karşılandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Bu tercihler beraberinde oyuncu seçimlerini de getiriyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Dün akşamın sonucunu belirleyen, teknik direktörlerin bu kararları oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Okan hoca kurguladığı oyun sistemi ile Fenerbahçe'yi saha içerisinde büyük bir şoka uğrattı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Fenerbahçe'nin öne doğru çıkarak oynayan savunma bloğunun arkasına o kadar etkili sarkmalar yaptı ki rakibinin oyun kimyası bozuldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Özellikle Barış Alper'in mükemmel performansı Fenerbahçe savunmasını zorlarken, Galatasaray adına da büyük etkinlik yarattı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Oliveira'nın golünden sonra kontrolü tamamen eline alan Galatasaray'ın oyununa karşılık Jesus çok bekledi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

İlk yarı içerisinde de hem sistem hem oyuncu değişikliğini yapması gerekirdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

İrfan Can'ın, Valencia'nın, Lincoln'ün, Zajc'ın, Mert Hakan'ın kulübede oturması ve bu kadar kötü giden bir oyunda Jesus'un buna seyirci kalması Okan hocanın stratejisini daha baskın hale getirdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Zamanında yapmış olduğu oyuncu değişiklikleriyle de hem oyun hem skor üstünlüğünü perçinledi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

'Bir derbi maçı teknik adam olarak nasıl oynarım'ın başarılı bir örneğini sergileyen Okan hoca, bu maçın hem mimarı hem de kazananı oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a övgü! "Şoka uğrattı"

Jesus'un hem oyun tercihi hem çıkardığı ilk 11 ve sonrasında devam eden oyunda eksik kalan değişikliklerinin yanı sıra bunlardaki yetersizliği bu kritik derbinin Fenerbahçe adına da ağır faturası oldu.

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