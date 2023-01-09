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Bir bakışta 90 dakika

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı kesinlik kazandı; gol iptal.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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G.Saray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı kesinlik kazandı; gol iptal.

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Sağdan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top üstten auta gitti.

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Mertens'in korner atışında, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda kontrol eden Sergio Oliveira sert vurdu: 0-1.

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Fenerbahçe atağında sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

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Midtsjö'nün pasında topla buluşan İcardi, sağ çaprazdaki Kerem'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

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Dubois, İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, VAR incelemesi sonrasında İrfan Can'ı kırmızı kar tla oyun dışında bıraktı.

+5

Berkan'ın pasında topla buluşan İcardi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Altay'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

+7

Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Milot Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

+10
Osayi-Samuel'in pasını değerlendiremeyen Serdar Dursun, geri pas yaptı. Araya girerek topa yetişen İcardi, sol çaprazdan golünü attı: 0-3.

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