Bir bakışta 90 dakika

14

G.Saray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı kesinlik kazandı; gol iptal.

28

Sağdan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top üstten auta gitti.

32

Mertens'in korner atışında, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda kontrol eden Sergio Oliveira sert vurdu: 0-1.

36

Fenerbahçe atağında sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

78

Midtsjö'nün pasında topla buluşan İcardi, sağ çaprazdaki Kerem'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

86

Dubois, İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Meler, VAR incelemesi sonrasında İrfan Can'ı kırmızı kar tla oyun dışında bıraktı.

+5

Berkan'ın pasında topla buluşan İcardi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Altay'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

+7

Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Milot Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

+10

Osayi-Samuel'in pasını değerlendiremeyen Serdar Dursun, geri pas yaptı. Araya girerek topa yetişen İcardi, sol çaprazdan golünü attı: 0-3.