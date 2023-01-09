Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbiye sahne oldu. Kritik maçta sarı-kırmızılılar ezeli rakibini Kadıköy'de 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray aldığı bu skorla zirve yarışında önemli bir avantaj elde ederken maçın ardından Ahmet Çakar'dan Sabah Gazetesi'ne derbi hakkında flaş açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Dünyada pek az insanın aklına gelecek bir skor oluştu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Belki fanatikler, 'Galatasaray 3-5 farkla kazanır' diyebilirlerdi ama reel mantık böyle bir skoru asla söylemezdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Gelelim maça; Fenerbahçe'nin neredeyse tek pozisyonu yok.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Galatasaray çok iyi kapandı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Kontrataklarla çıktı ve goller buldu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Sadece goller mi buldu, hayır…

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

İlk yarıya bakıyoruz, gol öncesinde Galatasaray'ın sayılmayan iki golü var.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Hepsinde de hakem haklıydı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Ve ardından Oliviera'nın golü geldi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Tüm Fenerbahçeliler belki de 'Saha ve seyirci avantajı ile maçı çeviririz' dediler ama devre bitti.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

İkinci yarı her geçen dakika Fenerbahçe için kabustu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Sezonun en çaresiz maçını oynadılar.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Organizasyon yok, pozisyon yok ve arkalarına atılan her top, çok tehlikeli atak haline dönüşüyor.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Bitime dakikalar kala Kerem'le skoru perçinlediler.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Dün gece tüm şartlar Galatasaray'ın lehineydi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Sonradan oyuna giren İcardi de 100. dakikada galibiyeti taçlandırdı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Tekrar söylüyorum kimsenin beklemediği bir skor ve yine hiç kimsenin beklemediği etkisiz bir Fenerbahçe gördük.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Galatasaray'a gelince; ligin mütevazı takımları İstanbulspor ve Ankaragücü'ne karşı kazanırken çok zorlandılar.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

İstanbulspor son dakikada beraberliği kaçırdı, Ankaragücü karşısında ise neredeyse 60 dakika zayıf bir Anadolu takımı gibi oynadı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Galatasaray dün gece tam bir winner gibi mücadele eder. 'İster kazanırım, ister seni sürklase ederim, hem de senin sahanda' der gibi oynadı ve acımasız bir skor aldı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Kimse hakem filan demesin.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Kimse hakem filan demesin"

Derbiler tarihinin en güzel yönetimiydi. Durum Halil Umut Meler aleyhineydi ama bence alnı öpülesi, tebrik edilesi bir müsabaka yönetti.

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