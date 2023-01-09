Haberler Galatasaray "5 gol attık 3'ü sayıldı!"

"5 gol attık 3'ü sayıldı!"

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı!" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
"5 gol attık 3'ü sayıldı!"
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek derbi zaferi yaşayan Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'den geldi. Okan Buruk'un ekibi lider geldiği Kadıköy'den yine lider olarak ayrılmayı başardı. Galibiyet sonrası Galatasaray'dan rakibine gönderme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı!" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılıların karşılaşmanın ilk yarısında kaydettiği 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.
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