Rafa kalktı

Süper Lig'e bu sezon da damgasını vuran Bafetimbi Gomis, Arap kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Galatasaray'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Fransız golcüyü yeniden Suudi Arabistan'a getirmek isteyen şampiyonluk adayları, oyuncuya teklif üzerine teklif yapıyor. Devre arasında ayrılması gündeme gelse de şimdilik bu ihtimal ortadan kalkmış görünüyor.
SüperLig'e bu sezon da damgasını vuran Bafetimbi Gomis, Arap kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Galatasaray'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Fransız golcüyü yeniden Suudi Arabistan'a getirmek isteyen şampiyonluk adayları, oyuncuya teklif üzerine teklif yapıyor. Devre arasında ayrılması gündeme gelse de şimdilik bu ihtimal ortadan kalkmış görünüyor.