Goller Gomis'ten

Günlerdir merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün Kadıköy'de oynanacak. Yenilgiyi unutan sarı-kırmızılı takım ezeli rakibi karşısında da galibiyetlerine devam etmek isterken Cimbom'un forvet hattında son haftaların başarılı ismi Bafetimbi Gomis görev yapacak. Mauro İcardi'nin sakatlığı geçmesine karşılık teknik direktör Okan Buruk'un Fransız yıldızın performansından oldukça memnun olduğu ve herhangi bir değişikliği düşünmediği öğrenildi. Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında golünü atan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

6 MAÇI BOŞ GEÇTİ

Bafetimbi Gomis, 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı. Bu alanda lig lideri konumunda bulunan Fransız yıldız, aynı zamanda Galatasaray forması ile 50. golünü atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu bugün de başka bir hedefin peşinde koşacak. Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok. Daha önce 3 F.Bahçe, 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı. Gomis, şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak istiyor.

22 TAKIMA GOL ATTI

Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe karşısında derbilerdeki gol orucunu bozmak istiyor. Süper Lig'de karşılaştığı 26 takımın 22'sine gol atan Gomis'in Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde ise golü yok.