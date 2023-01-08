Haberler Galatasaray Goller Gomis'ten

Goller Gomis'ten

Fransız yıldız, derbide de Galatasaray'ın gol silahı olacak. Mauro Icardi döndü ama teknik direktör Buruk, tercihini son haftaların formda ismi Gomis'tan yana kullandı. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe'ye ilk golünü atmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Goller Gomis'ten

Günlerdir merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bugün Kadıköy'de oynanacak. Yenilgiyi unutan sarı-kırmızılı takım ezeli rakibi karşısında da galibiyetlerine devam etmek isterken Cimbom'un forvet hattında son haftaların başarılı ismi Bafetimbi Gomis görev yapacak. Mauro İcardi'nin sakatlığı geçmesine karşılık teknik direktör Okan Buruk'un Fransız yıldızın performansından oldukça memnun olduğu ve herhangi bir değişikliği düşünmediği öğrenildi. Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında golünü atan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

6 MAÇI BOŞ GEÇTİ

Bafetimbi Gomis, 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına tam 13 puan kazandırdı. Bu alanda lig lideri konumunda bulunan Fransız yıldız, aynı zamanda Galatasaray forması ile 50. golünü atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu bugün de başka bir hedefin peşinde koşacak. Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok. Daha önce 3 F.Bahçe, 3 de Beşiktaş sınavına çıkan deneyimli yıldız, fileleri havalandırmayı başaramadı. Gomis, şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak istiyor.

22 TAKIMA GOL ATTI

Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe karşısında derbilerdeki gol orucunu bozmak istiyor. Süper Lig'de karşılaştığı 26 takımın 22'sine gol atan Gomis'in Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde ise golü yok.

DİĞER
Pedro De Noronha ile Tülin Şahin’in bitmeyen kavgası! ‘Onur kırıcı mektuplar gönderiyor’
14 yaşındaki çocuk direksiyona geçti ortalığı birbirine kattı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Menajeri F.Bahçe'ye önermişti! Jesus'tan onay çıktı
Jesus derbi taktiğini belirledi! O tuzak devreye girecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
100 yılın derbisi! İşte dev maçta ilk 11'ler
Aslan Kadıköy'e apoletleri korumak için gidiyor!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Ocak)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (7 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 01:00
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35
Menajeri F.Bahçe'ye önermişti! Jesus'tan onay çıktı Menajeri F.Bahçe'ye önermişti! Jesus'tan onay çıktı 00:34
İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı 00:26
Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! 00:26
Daha Eski
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" 00:25
Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! 00:25
Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu 00:25
Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? 00:24
Beşiktaş taraftarından Ozan Tufan tezahüratı! Beşiktaş taraftarından Ozan Tufan tezahüratı! 00:24
Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatay'da gol sesi çıkmadı! 00:23