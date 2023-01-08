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Galatasaray'da Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. 3. golün sahibi Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. İşte Icardi'nin sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 22:11
Galatasaray'da Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Icardi, "Önemli olan oynayabilmemdi, sonradan da olsa oynamaktan mutluyum. Bir aydır hazırlanıyordum. Oynayabildim, sonucun da güzel olması benim için iyi oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız ekstra oldu, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Icardi, attığı gol hakkında ise "Gol atmak görevim, bunu normal karşılıyorum ama tabii golden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli futbolcu, soyunma odasında da neşeli bir ortam olduğunu aktararak, "Takım mutlu, Türkiye'ye geldiğim zaman bu karşılaşmanın en önemlisi olduğunu söylemişlerdi. Derbiyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum, bu duyguları bekleyerek gelmiştim, takım arkadaşlarım da çok mutlu. Birlikte çok güzel bir kutlama yapıyoruz." şeklinde konuştu

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