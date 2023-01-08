Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk derbi galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Okan Buruk: "Oyuncularım maça çok iyi hazırlandı. Bu maça damga vurmalarını istemiştim. Oyun olarak doğru bir ritim tutturduk. Rakibimizi hataya zorladık, ataklarına iyi cevaplar verdik. Maç genelinde üstün olan taraftık."



"Galatasaray taraftarına ayrıca teşekkür ederim. Bizi Florya'da maça çok iyi hazırladılar ve motive ettiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun."

"İşimizi, Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Tüm enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek."

"Bazı oyuncular takıma değil lige ait olur. Icardi gibi birinin ligde olması Türk futbolu için de önemli." ifadelerini kullandı.