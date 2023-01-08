Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk derbi galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:47 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:57
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk derbi galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Okan Buruk: "Oyuncularım maça çok iyi hazırlandı. Bu maça damga vurmalarını istemiştim. Oyun olarak doğru bir ritim tutturduk. Rakibimizi hataya zorladık, ataklarına iyi cevaplar verdik. Maç genelinde üstün olan taraftık."


"Galatasaray taraftarına ayrıca teşekkür ederim. Bizi Florya'da maça çok iyi hazırladılar ve motive ettiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun."

"İşimizi, Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Tüm enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek."

"Bazı oyuncular takıma değil lige ait olur. Icardi gibi birinin ligde olması Türk futbolu için de önemli." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur önce sahneleri şimdi de nişanlısını bıraktı! Bomba paylaşım: "Burak Bey artık free..."
G.Saray'dan derbi sonrası flaş paylaşım!
Jesus'tan mağlubiyet sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek: 6-7 olabilirdi!
Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım!
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! 22:04
Yunus Akgün'den göndermeli paylaşım! Yunus Akgün'den göndermeli paylaşım! 22:01
Okan Buruk derbi galibiyetini yorumladı! Okan Buruk derbi galibiyetini yorumladı! 21:46
G.Saray'dan derbi sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan derbi sonrası flaş paylaşım! 21:45
Jesus'un derbi karnesine bir zayıf not daha! Jesus'un derbi karnesine bir zayıf not daha! 21:42
Jesus'tan mağlubiyet sözleri! Jesus'tan mağlubiyet sözleri! 21:40
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 21:39
Kerem Aktürkoğlu: Bu maçı kazanan şampiyon... Kerem Aktürkoğlu: Bu maçı kazanan şampiyon... 21:34
G.Saray avantajı kaptı! Derbi sonrası... G.Saray avantajı kaptı! Derbi sonrası... 21:29
Icardi'den galibiyet yorumu! "En önemli maç..." Icardi'den galibiyet yorumu! "En önemli maç..." 21:28
Mert Hakan yine kulübede sarardı! Mert Hakan yine kulübede sarardı! 21:22
Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! 21:17