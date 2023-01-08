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Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını derbiye böyle hazırladı. İşte Florya'da yaşananlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:12
Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

8 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

KONYASPOR İLE BİRLİKTE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

BAFETIMBI GOMIS TAKIMI SIRTLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 7'si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 5, Mauro Icardi 4, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Juan Mata, Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul'da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

MAURO ICARDI OYNAYABİLECEK

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Sacha Boey ile Sergio Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını böyle hazırladı. İşte Sabah'ın haberine göre, 10 maddede Florya'da yaşananlar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

1- Süper Lig'de 6 haftalık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçı bitene kadar derbiyi düşünmedi ve Kadıköy'e lider gitme fırsatını tepmedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

2- Kart sınırındaki Abdülkerim Bardakcı, Kerem ve Mertens cezalı duruma düşmedi. Sacha Boey ve Oliveira'nın cezaları sona ererken, Icardi ve Torreira da Kadıköy'de oynanacak derbiye hazır.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

3- Büyükannesi hayatını kaybettiği için cenazesine katılmak adına ülkesi Uruguay'a giden Torreira, Ankaragücü maçını kaçırırken derbiye yetişti. Torreira'nın takımla çalışabilmesi için cuma günkü antrenman 2 saat ileri alındı ve Uruguaylı dinamo, fizik olarak kritik maç için hazır hale getirildi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

4- Derbiye saklanan Mauro Icardi, perşembe gününden itibaren çalışmaların tamamına katıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

5- Arjantinli yıldız, hocasıyla görüşüp Fenerbahçe karşısında mutlaka oynamak istediğini söyledi. Ancak Okan Buruk, Icardi'yi kulübede hamle gücü olarak kullanacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

6- Sol bekte Van Aanholt'un performansından hiç memnun olmayan Okan Buruk, Leo Dubois'i bu bölgede denedi ve Fransız sağ bekle özel olarak konuşarak derbiye motive etti.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

7- Orta sahayı sağlam tutmak isteyen teknik heyet bu bölgede Berkan Kutlu ile Oliveira'yı oynatacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

8- Florya Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarında üç gün boyunca hem savunmaya hem hücuma özel duran top çalışması yaptırıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

9- Fenerbahçe'ye özel olarak taktiğini değiştirmeyecek Okan Buruk, 4-2-3-1 dizilişiyle devam etme kararı aldı. Aslan, sahada dizilimini de buna göre yapacak ancak skora göre farklı formasyonların da tek tek üzerinde duruldu.

Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

10- Oyuncuların hepsi kart konusunda uyarıldı. Sahada 90 dakika 11 kişi kalmanın önemi vurgulandı. Florya'da kampa girilmedi.

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