Galatasaray Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandı? İşte Florya'da yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
8 MAÇTIR KAZANIYOR
Galatasaray'ın, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 kez deplasmanda mücadele etti.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor.
Aslan 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Sivasspor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
KONYASPOR İLE BİRLİKTE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi.
Sarı-kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
BAFETIMBI GOMIS TAKIMI SIRTLIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 7'si Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 5, Mauro Icardi 4, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Juan Mata, Sergio Oliveira, Abdulkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor.
Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.
Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul'da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
MAURO ICARDI OYNAYABİLECEK
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
Sacha Boey ile Sergio Oliveira da sarı kart cezalarını Ankaragücü maçında tamamladı.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımını böyle hazırladı. İşte Sabah'ın haberine göre, 10 maddede Florya'da yaşananlar...
1- Süper Lig'de 6 haftalık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçı bitene kadar derbiyi düşünmedi ve Kadıköy'e lider gitme fırsatını tepmedi.
2- Kart sınırındaki Abdülkerim Bardakcı, Kerem ve Mertens cezalı duruma düşmedi. Sacha Boey ve Oliveira'nın cezaları sona ererken, Icardi ve Torreira da Kadıköy'de oynanacak derbiye hazır.
3- Büyükannesi hayatını kaybettiği için cenazesine katılmak adına ülkesi Uruguay'a giden Torreira, Ankaragücü maçını kaçırırken derbiye yetişti. Torreira'nın takımla çalışabilmesi için cuma günkü antrenman 2 saat ileri alındı ve Uruguaylı dinamo, fizik olarak kritik maç için hazır hale getirildi.
4- Derbiye saklanan Mauro Icardi, perşembe gününden itibaren çalışmaların tamamına katıldı.
5- Arjantinli yıldız, hocasıyla görüşüp Fenerbahçe karşısında mutlaka oynamak istediğini söyledi. Ancak Okan Buruk, Icardi'yi kulübede hamle gücü olarak kullanacak.
6- Sol bekte Van Aanholt'un performansından hiç memnun olmayan Okan Buruk, Leo Dubois'i bu bölgede denedi ve Fransız sağ bekle özel olarak konuşarak derbiye motive etti.
7- Orta sahayı sağlam tutmak isteyen teknik heyet bu bölgede Berkan Kutlu ile Oliveira'yı oynatacak.
8- Florya Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarında üç gün boyunca hem savunmaya hem hücuma özel duran top çalışması yaptırıldı.
9- Fenerbahçe'ye özel olarak taktiğini değiştirmeyecek Okan Buruk, 4-2-3-1 dizilişiyle devam etme kararı aldı. Aslan, sahada dizilimini de buna göre yapacak ancak skora göre farklı formasyonların da tek tek üzerinde duruldu.
10- Oyuncuların hepsi kart konusunda uyarıldı. Sahada 90 dakika 11 kişi kalmanın önemi vurgulandı. Florya'da kampa girilmedi.