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Dursun Özbek Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 22:16 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 22:21
Dursun Özbek Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Bu maçlar gazete yapraklarında değil sahada oynanıyor. Yüreğini ortaya koyan ve inanmış bir takımınız varsa o da sonuç alıyor. Takımımı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı artık daha yakından inceleyip ona göre yorum yaparlarsa seviniriz.

5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar.

Bundan sonra Galatasaray şov devam ediyor. Mayısta taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız inşallah.

Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor."

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