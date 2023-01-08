Haberler Galatasaray Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de konuğu olduğu Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek puan farkını 4'e çıkardı ve liderliğini pekiştirdi. Cimbom'un bu zaferi Türk basınının yanı sıra dış basında da büyük ses getirdi. İşte sarı kırmızılı ekibin galibiyetinden övgüyle söz eden dış basından derbi manşetleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:20
Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti.

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Bu galibiyet sonrası 39 puana yükselerek liderliğini pekiştiren Aslan, takipçisi 35 puanlı Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Sarı kırmızılı ekibin Kıtalararası Derbi'de aldığı bu farklı galibiyet sonrası Türk basınının yanı sıra dış basında da çeşitli manşetler atıldı, yorumlar yapıldı.

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

İşte dış basında dev derbiyle ilgili atılan manşetler ve yapılan yorumlar...

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Sergio Oliveira'nın gol perdesini açtığı maçta lider Galatasaray, İstanbul derbisinde ikinci sıradaki Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını açtı. (Mais Futebol)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı. (O Jogo)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci... (News Rebeat)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'den daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray maçı 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi. (West Observer)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

İstanbul derbisinde Sergio Oliveira, Jorge Jesus'u yıktı. (A Bola)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direkktör Jorge Jesus'tan itiraf: Bu skoru beklemiyorduk! (Next Bulletin)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Kıtalararası Derbi'de Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray Süper Lig'de liderliğini pekiştirdi. (beIN SPORTS USA)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Bu pazar günü oynanan İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti. PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Icardi, 90+11'de attığı klas golle skoru belirledi: 3-0.

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

İstanbul derbisinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tüm sorumluluğu üzerine aldı: Suçlanacak biri varsa, bu benim." (A Bola)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü! (Prima Sport)

Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti. (Tutto Merato)

DİĞER
Ahu ve Suat Sungur çifti uzun evliliğin sırrını açıkladı! "Yıllar bizi deviremedi, biz 20 yılı devirdik"
4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu’ndan imalı paylaşım! “Bari sen yüzümüzü güldürseydin” Gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi...
Dursun Özbek: 6-7 olabilirdi!
Kadıköy'de taraftarlardan Ali Koç'a tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan paylaşım! "Kadıköy hatırası"
Dursun Özbek: 6-7 olabilirdi!
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma puanı son dakikada kurtardı! Roma puanı son dakikada kurtardı! 00:49
Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! Dış basından flaş derbi yorumu: Evinde küçük düşürdü! 00:22
Toroğlu'dan yıldız oyuncuya sert eleştiri! Toroğlu'dan yıldız oyuncuya sert eleştiri! 23:10
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 22:55
Betis deplasmanda 3 puanı aldı! Betis deplasmanda 3 puanı aldı! 22:54
Spezia ile Lecce yenişemedi! Spezia ile Lecce yenişemedi! 22:53
Daha Eski
Derbi sonrası çok konuşulan görüntü! Jesus... Derbi sonrası çok konuşulan görüntü! Jesus... 22:29
Galatasaray'dan paylaşım! "Kadıköy hatırası" Galatasaray'dan paylaşım! "Kadıköy hatırası" 22:26
Kadıköy'de taraftarlardan Ali Koç'a tepki! Kadıköy'de taraftarlardan Ali Koç'a tepki! 22:18
Dursun Özbek: 6-7 olabilirdi! Dursun Özbek: 6-7 olabilirdi! 22:16
Lider Napoli deplasmanda kazandı! Lider Napoli deplasmanda kazandı! 22:13
Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! Kerem'den F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım! 22:04