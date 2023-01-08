Dış basından flaş derbi yorumu: G.Saray F.Bahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti.
Bu galibiyet sonrası 39 puana yükselerek liderliğini pekiştiren Aslan, takipçisi 35 puanlı Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Sarı kırmızılı ekibin Kıtalararası Derbi'de aldığı bu farklı galibiyet sonrası Türk basınının yanı sıra dış basında da çeşitli manşetler atıldı, yorumlar yapıldı.
İşte dış basında dev derbiyle ilgili atılan manşetler ve yapılan yorumlar...
Sergio Oliveira'nın gol perdesini açtığı maçta lider Galatasaray, İstanbul derbisinde ikinci sıradaki Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve puan farkını açtı. (Mais Futebol)
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe evinde Sergio Oliveira'lı Galatasaray'a karşı dağıldı. (O Jogo)
Icardi'den klasik Türk derbisinde 15 dakikalık gazap! Asist, şık bir gol ve tartışmalı gol sevinci... (News Rebeat)
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'den daha iyi bir futbol ortaya koyan Galatasaray maçı 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi. (West Observer)
İstanbul derbisinde Sergio Oliveira, Jorge Jesus'u yıktı. (A Bola)
Evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direkktör Jorge Jesus'tan itiraf: Bu skoru beklemiyorduk! (Next Bulletin)
Kıtalararası Derbi'de Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray Süper Lig'de liderliğini pekiştirdi. (beIN SPORTS USA)
Bu pazar günü oynanan İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve rakibiyle arasındaki farkı dörde yükseltti. PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Icardi, 90+11'de attığı klas golle skoru belirledi: 3-0.
İstanbul derbisinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tüm sorumluluğu üzerine aldı: Suçlanacak biri varsa, bu benim." (A Bola)
Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü! (Prima Sport)
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde parti! İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 deviren Galatasaray büyük başarıya imza attı. Maçta gollerin ikisini Süper Lig'e Serie A'dan giden oyuncular kaydetti. (Tutto Merato)