Boy farkıyla Oliveira

Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın orta saha kurgusu Berkan ve Oliveira'dan oluşacak. Teknik direktör Okan Buruk, 2 maç kaçıran ve derbi idmanlarının çoğunda yer almayan Torreira'yı Kadıköy'de yedek soyunduracak. Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe'nin Crespo ve Arao gibi uzun boylu oyuncularına karşılık Oliveira ve Berkan'ı kullanmak istediği öğrenildi. Son haftalarda sık sık duran toplardan gol yiyen sarı-kırmızılı takımda Buruk çareyi uzun oyuncularını sahaya sürmekle buldu.
Fenerbahçekarşısında Galatasaray'ın orta saha kurgusu Berkan ve Oliveira'dan oluşacak. Teknik direktör Okan Buruk, 2 maç kaçıran ve derbi idmanlarının çoğunda yer almayan Torreira'yı Kadıköy'de yedek soyunduracak. Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçe'nin Crespo ve Arao gibi uzun boylu oyuncularına karşılık Oliveira ve Berkan'ı kullanmak istediği öğrenildi. Son haftalarda sık sık duran toplardan gol yiyen sarı-kırmızılı takımda Buruk çareyi uzun oyuncularını sahaya sürmekle buldu.