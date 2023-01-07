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Yabancı farkı

Derbide gözler yabancı oyuncuların üzerinde olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Yabancı farkı

Son 10 sezonda oynanan 24 derbide atılan 41 golün 28'i yabancı futbolculardan geldi. Fenerbahçe'de 21 golün 16'sını yabancı oyuncular kaydetti. Galatasaray'da ise 20 golün 12'si yabancı yıldızlardan geldi.


DEPLASMANDA BAŞARILI
Sarı-kırmızılı kulüp bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlar elde etti. 9 deplasman karşılaşmasının 6'sında kalesini gole kapattı. Aslan dış sahada sadece 5 gol yedi. Rakip fileleri 17 defa sarsmayı bildi. Deplasmanda sadece 1 defa yenildi, 2 beraberlik aldı. 6 galibiyet aldı.

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