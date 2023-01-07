Galatasaray'da derbi öncesi Lucas Torreira sevinci!

Aslan'da orta sahanın üstadı Lucas Torreira anneannesi vefat ettiği için Uruguay'a gitmişti. Tecrübeli futbolcu dün öğlen saatlerinde İstanbul'a döndü. Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları 26 yaşındaki futbolcuya tekrar başsağlığı dileyerek onu bağırlarına bastılar. Ankaragücü'ne attığı golden sonra Bafetimbi Gomis, Lucas Torreira formasını göstererek onun yanında olduklarını belirtmişti. Berkan Kutlu da "Biz bir aileyiz, onun için oynadık" demişti. Bu büyük sevgiyi gören tecrübeli futbolcu derbi öncesi bir hayli hırslı. Önemli randevu öncesinde takımla 2 idman yapacak olan futbolcu 11'de olacak. Okan Buruk onun deneyimden faydalanmak istiyor.