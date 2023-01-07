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Icardi: Varım

Arjantinli yıldız, Okan Buruk ile görüştü. Hazırım mesajı verdi. Tamamen iyileşen tecrübeli forvet Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Icardi: Varım

Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde gözler Mauro İcardi'de. İdmanda topuk pası verirken sakatlanan, tedavisinin bir bölümünü Arjantin'de kalanını İstanbul'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti. Takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren yıldız isim "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçının önemini biliyorum. Bu maçta oynamak istiyorum" dedi. Attığı 2 golle Beşiktaş derbisini tek başına alan Mauro İcardi'nin, Fenerbahçe deplasmanında da 11'de başlama ihtimali güçlendi.


İcardi büyük maçlarda farklı oynuyor.

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