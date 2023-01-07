Haberler Galatasaray Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların genç yıldızı Sacha Boey, gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olurken, Avrupa'dan da önemli kulüpleri peşine taktı. Boey'e Crystal Palace ve Liverpool talip olurken, Galatasaray'ın dev bonservis istediği kaydedildi. İşte transferin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 15:28
Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

İngiliz basınında yer alan habere göre, Crystal Palace Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

GALATASARAYIN BEKLENTİSİ 20M€
Boey'un, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatıldı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

BOEY'UN KARNESİ
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Sacha Boey, Galatasaray'da sezon başında gözden çıkartılmıştı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Yıldız oyuncu, daha sonra performansıyla formayı kaptı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Boey, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

SACHA BOEY KİMDİR?
Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Futbola Rennes'de başladı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Boey, 2019'da A takım kadrosuna dahil edildi.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Genç oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Ekim 2020'de Dijon'a kiralandı.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Boey, 2020-21 sezonunu Dijon'da kiralık geçirdi.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

Boey, Fransa U20'de 1 kez forma giydi.

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