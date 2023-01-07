Galatasaraylı Sacha Boey'a Crystal Palace ve Liverpool'dan transfer kancası! 20 milyon...

İngiliz basınında yer alan habere göre, Crystal Palace Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Crystal Palace Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool.
GALATASARAYIN BEKLENTİSİ 20M€
Boey'un, Galatasaray ile sözleşmesinin 2025'e kadar devam ettiği hatırlatıldı.
Sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.
BOEY'UN KARNESİ
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sacha Boey, Galatasaray'da sezon başında gözden çıkartılmıştı.
Yıldız oyuncu, daha sonra performansıyla formayı kaptı.
Boey, bu sezon 15 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.
SACHA BOEY KİMDİR?
Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi.
Futbola Rennes'de başladı.
Boey, 2019'da A takım kadrosuna dahil edildi.
Genç oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
Ekim 2020'de Dijon'a kiralandı.
Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.
Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda.
Boey, 2020-21 sezonunu Dijon'da kiralık geçirdi.
20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.
Boey, Fransa U20'de 1 kez forma giydi.
Öncesinde, Fransa U18 ve Fransa U17'de de 1'er kez oynadı.
Sacha Boey, Galatasaray'a Fatih Terim döneminde transfer olmuştu.