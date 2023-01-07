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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, galibiyet primini belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:56
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Galatasaray yönetimi, Başakşehir ve Sivasspor deplasmanlarını kazanan futbolculara 5'er milyon TL galibiyet primi vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Yönetim, camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisi öncesinde rakamı 2'ye katladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Galatasaray bu mücadeleyi kazanması halinde futbolculara 10 milyon TL dağıtılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon iç sahada etkili bir görüntü sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarı önünde iyi bir oyun ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise bu sezon ligde 16 maç yaparken bunların 9'una deplasmanda çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynaması sebebiyle kısmen daha zorlu görünen bu süreçte iyi bir grafik sergilemeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Sezona temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler, şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Söz konusu süreçte 9 lig, 6 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken, birer beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Avrupa'da bu sezon ev sahibi olduğu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında ise rakibine mağlup olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Sarı-lacivertliler, kupada ise iç sahada oynadığı tek maçını kazanarak tur atlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Galatasaray, bu sezon deplasmanda taraftarını memnun edecek bir performans ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Avrupa'da yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye göre bu sezon daha az maça çıkan sarı-kırmızılılar, sadece ligde 9 deplasman müsabakası oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Galatasaray'ın, söz konusu maçlardaki en dikkat çekici istatistiği ise deplasmanda az gol yemesi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Oynadığı 9 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, sadece 3 maçta gol yedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Söz konusu 9 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, 2 kez ise beraberlik yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Bahsi geçen karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, konuk olduğu müsabakalardan 20 puan çıkarmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Fenerbahçe derbisi primini belirledi!

Galatasaray, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

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