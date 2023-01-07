GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Dev maç öncesi Milliyet'e konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zorlu mücadele ve maçın hakemi Halil Umut Meler'le ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.
Başkan Dursun Özbek, derbiye ilişkin şunları söyledi:
Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum.
Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma.
Kazanacağımızdan da eminim. Kazanmak için zaten Kadıköy'e gideceğiz.
Takımın morali gayet yerinde. Lider olarak gidiyoruz inşallah lider olarak da döneceğiz.
Antrenmanı da izledim. Takımın form durumu son derece iyi. Icardi de iyiydi.
Bu sefer önemli bir eksiğimiz olmadan çıkacağız. Moraller ve keyifler yerinde. Takımıma güveniyorum.
Son dönemdeki tartışmalar ne yazık ki hakemlik müessesini yıprattı. Halil Umut Meler en gözde ve formda hakemlerimizden bir tanesi.
UEFA'nın çok önem verdiği bir hakem. Bizim de Fenerbahçe'nin de defalarca maçını yönetti.
Halil Umut Meler'in adaletine güveniyorum. Son yönettiği maçları da izledim. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam.
TFF ziyaretimizde son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir görüş alışverişinde bulunduk.
Yaşanan gelişmelerin Türk futbolu için artık zararlı hale geldiği konusu ele alındı.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev alacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi.
Rekabetteki son 57 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.