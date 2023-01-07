Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi mücadelesi öncesi maçı yönetecek hakem Halil Umut Meler'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 08:37
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Dev maç öncesi Milliyet'e konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zorlu mücadele ve maçın hakemi Halil Umut Meler'le ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Başkan Dursun Özbek, derbiye ilişkin şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Biraz gerilim var ama güzel bir derbi olacağını düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Tabii iki güzide takım kapışacak. Şampiyonluğu çözmez bu derbi ama moral açısından büyük destek olur kazanan takıma.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Kazanacağımızdan da eminim. Kazanmak için zaten Kadıköy'e gideceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Takımın morali gayet yerinde. Lider olarak gidiyoruz inşallah lider olarak da döneceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Antrenmanı da izledim. Takımın form durumu son derece iyi. Icardi de iyiydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Bu sefer önemli bir eksiğimiz olmadan çıkacağız. Moraller ve keyifler yerinde. Takımıma güveniyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Son dönemdeki tartışmalar ne yazık ki hakemlik müessesini yıprattı. Halil Umut Meler en gözde ve formda hakemlerimizden bir tanesi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

UEFA'nın çok önem verdiği bir hakem. Bizim de Fenerbahçe'nin de defalarca maçını yönetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Halil Umut Meler'in adaletine güveniyorum. Son yönettiği maçları da izledim. Güzel bir maç yöneteceğine olan inancım tam.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

TFF ziyaretimizde son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir görüş alışverişinde bulunduk.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Yaşanan gelişmelerin Türk futbolu için artık zararlı hale geldiği konusu ele alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında dikkat çeken sözler!

Rekabetteki son 57 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

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