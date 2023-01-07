Haberler Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini perçinlemek adına önemli bir maça çıkacak. Cimbom, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile önemli bir derbi maçı oynayacak. Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe maçı öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın Arjantinli starı Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede, Fenerbahçe maçında oynamak istediğini ifade etti. Bunun beraber Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe maçı primini de belirledi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 10:31
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde gözler Mauro İcardi'de.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

İdmanda topuk pası verirken sakatlanan, tedavisinin bir bölümünü Arjantin'de kalanını İstanbul'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Takımla çalışmaya başladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Yıldız isim, Teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Icardi, Buruk ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

"Kendimi çok iyi hissediyorum.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Fenerbahçe maçının önemini biliyorum.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Bu maçta oynamak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Attığı 2 golle Beşiktaş derbisini tek başına alan Mauro İcardi'nin, Fenerbahçe deplasmanında da 11'de başlama ihtimali güçlendi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

YÖNETİMDEN MESAJ
Öte yandan Galatasaray yönetiminden büyük jest geldi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Fenerbahçe derbisi için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına güvendiğini açıkladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Sarı kırmızılıların patronu, oyuncularla beraber Okan Buruk ile de görüştü.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Özbek, Okan Buruk ile de özel görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Galatasaray Başkanı, Buruk'a "Sana ve takıma güveniyoruz hocam. Derbiden galibiyetle ayrılacağına inancımız tam." dedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

YÖNETİM KADIKÖY'DE OLACAK
Bununla beraber Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir karar aldı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Dursun Özbek ve kurmayları, Ülker Stadı'nda olacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Galatasaraylı idareciler, futbolcuları motive edecek.

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