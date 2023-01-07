Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a 'hazırım' mesajı!

Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde gözler Mauro İcardi'de.
Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde gözler Mauro İcardi'de.
İdmanda topuk pası verirken sakatlanan, tedavisinin bir bölümünü Arjantin'de kalanını İstanbul'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti.
Takımla çalışmaya başladı.
Yıldız isim, Teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Icardi, Buruk ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Kendimi çok iyi hissediyorum.
Fenerbahçe maçının önemini biliyorum.
Bu maçta oynamak istiyorum" dedi.
Attığı 2 golle Beşiktaş derbisini tek başına alan Mauro İcardi'nin, Fenerbahçe deplasmanında da 11'de başlama ihtimali güçlendi.
YÖNETİMDEN MESAJ
Öte yandan Galatasaray yönetiminden büyük jest geldi.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Fenerbahçe derbisi için kolları sıvadı.
Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına güvendiğini açıkladı.
Sarı kırmızılıların patronu, oyuncularla beraber Okan Buruk ile de görüştü.
Özbek, Okan Buruk ile de özel görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray Başkanı, Buruk'a "Sana ve takıma güveniyoruz hocam. Derbiden galibiyetle ayrılacağına inancımız tam." dedi.
YÖNETİM KADIKÖY'DE OLACAK
Bununla beraber Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir karar aldı.
Dursun Özbek ve kurmayları, Ülker Stadı'nda olacak.
Galatasaraylı idareciler, futbolcuları motive edecek.
Dursun Özbek ve ekibi, takımın tam konsantre olması için elinden geleni yapıyor.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19.00.