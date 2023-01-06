Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala tüm ekipler çalışmalarına hızlandırdı.
Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala tüm ekipler çalışmalarına hızlandırdı.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, sahada olduğu kadar transferde de birçok kez karşı karşıya geliyor.
İki takım da ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe uzun süredir Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı listesinde bulunduruyor.
Net bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, yıldız oyuncunun transferi konusunda temaslarını sürdürüyor.
Joao Pedro'nun da bir süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle takviye yapmayı amaçlayan yönetim, Aboubakar'ı ilk sırada tutuyor.
AL-NASSR'DAN AYRILABİLİR!
Vincent Aboubakar'ın Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr ile yollarını ayırma ihtimali ortaya çıktı.
Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Portekizli yıldıza yer açmak isteyen Al Nassr yönetimi, Aboubakar'a veda edebilir.
30 yaşındaki oyuncunun da zorluk çıkarmayacağı ve ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Yabancı sınırını da düşünen Al Nassr cephesi, kontenjanda yer açmış olacak.
Arabistan Ligi ekibinden ayrılması gündeme gelen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu transferde flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY DEVREDE!
İspanyol basınında yer alan haberde; Vincent Aboubakar'ın peşinde olan kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi.
Hücum hattına takviye düşünen Cimbom, Kamerunlu oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.
Öte yandan İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Rayo Vallecano'nun da Vincent Aboubakar'a ilgi gösterdiği öne sürülüyor.
Aboubakar bu sezon Al Nassr formasıyla 12 maça çıktı.
Bu müsabakalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Santrfor bölgesinde oynayan Aboubakar, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Kamerunlu oyuncu, ülkesinin milli takımında 95 maçta forma giydi ve 35 gollük katkı verdi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.