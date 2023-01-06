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Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Son dakika spor haberi: Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katması dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Arabistan Ligi ekibinin Portekizli süper yıldıza yer açmak için Vincent Aboubakar'ı gözden çıkardığı iddia ediliyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu 30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 13:50
BURAK ŞENTÜRK
Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala tüm ekipler çalışmalarına hızlandırdı.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, sahada olduğu kadar transferde de birçok kez karşı karşıya geliyor.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

İki takım da ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Fenerbahçe uzun süredir Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı listesinde bulunduruyor.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Net bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, yıldız oyuncunun transferi konusunda temaslarını sürdürüyor.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Joao Pedro'nun da bir süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle takviye yapmayı amaçlayan yönetim, Aboubakar'ı ilk sırada tutuyor.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

AL-NASSR'DAN AYRILABİLİR!
Vincent Aboubakar'ın Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr ile yollarını ayırma ihtimali ortaya çıktı.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Portekizli yıldıza yer açmak isteyen Al Nassr yönetimi, Aboubakar'a veda edebilir.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

30 yaşındaki oyuncunun da zorluk çıkarmayacağı ve ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Yabancı sınırını da düşünen Al Nassr cephesi, kontenjanda yer açmış olacak.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Arabistan Ligi ekibinden ayrılması gündeme gelen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi merak ediliyor.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Aboubakar bu sezon Al Nassr formasıyla 12 maça çıktı.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Bu müsabakalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Transferde ortalık karıştı! Galatasaray'dan Aboubakar hamlesi

Santrfor bölgesinde oynayan Aboubakar, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabiliyor.

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