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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 23:07
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray, hayal kırıklığıyla tamamlanan sezonun sona ermesinin ardından takımın başına Okan Buruk'u getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

49 yaşındaki teknik adamla istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Dünya Kupası arası öncesi Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 3 puan çıkaran Cimbom, Dünya Kupası sonrası da hız kesmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Turnuvanın ardından İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile oynadığı maçları da kazanan Galatasaray, liderliğe yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Sarı-kırmızılılar, 18. haftadaki kritik derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Aslan, zirve yarışındaki en yakın rakibini mağlup ederek liderliğini perçinlemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna uzanmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da kış transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, gelecek sezon için de çalışmalar şimdiden başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu öncesi çok konuşulacak bir transferi bitirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

GALATASARAY'DAN WEGHORST SÜRPRİZİ

Sarıdağ, Galatasaray'ın Wout Weghorst ile ilgilendiğini öne sürdü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Tam adı Wout François Maria Weghorst olan futbolcu, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Hollandalı forvet, futbola NEO Borne altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

1.97 boyundaki golcü, DETO ve Willem II altyapılarında da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Hollanda'da Emmen, Heracles ve AZ Alkmaar formalarını da terleten Weghorst, 2018 yılında 10.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Bundesliga'da yıldızını parlatan 30 yaşındaki santrfor, Almanya'da geçirdiği üç sezonun ardından 2021'de 17.5 milyon Euro karşılığında Burnley'e gönderildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Burnley'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Wout Weghorst, sezon başında Beşiktaş'a kiralandı.

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