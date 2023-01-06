TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray, hayal kırıklığıyla tamamlanan sezonun sona ermesinin ardından takımın başına Okan Buruk'u getirmişti.
Galatasaray, hayal kırıklığıyla tamamlanan sezonun sona ermesinin ardından takımın başına Okan Buruk'u getirmişti.
49 yaşındaki teknik adamla istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.
Dünya Kupası arası öncesi Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 3 puan çıkaran Cimbom, Dünya Kupası sonrası da hız kesmedi.
Turnuvanın ardından İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile oynadığı maçları da kazanan Galatasaray, liderliğe yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, 18. haftadaki kritik derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.
Aslan, zirve yarışındaki en yakın rakibini mağlup ederek liderliğini perçinlemek istiyor.
Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna uzanmayı hedefliyor.
Galatasaray'da kış transfer dönemi için çalışmalar devam ederken, gelecek sezon için de çalışmalar şimdiden başladı.
Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu öncesi çok konuşulacak bir transferi bitirmek için düğmeye bastı.
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında flaş bir iddia ortaya attı.
GALATASARAY'DAN WEGHORST SÜRPRİZİ
Sarıdağ, Galatasaray'ın Wout Weghorst ile ilgilendiğini öne sürdü.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
Serdar Sarıdağ, "Galatasaray adına biri, Weghorst'un menajeriyle gelecek sezon için temasa geçti." dedi.
GALATASARAY'DAN WEGHORST BOMBASI! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla 17 maça çıktı.
Hollandalı santrfor, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
Tam adı Wout François Maria Weghorst olan futbolcu, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Hollandalı forvet, futbola NEO Borne altyapısında başladı.
1.97 boyundaki golcü, DETO ve Willem II altyapılarında da forma giydi.
Hollanda'da Emmen, Heracles ve AZ Alkmaar formalarını da terleten Weghorst, 2018 yılında 10.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.
Bundesliga'da yıldızını parlatan 30 yaşındaki santrfor, Almanya'da geçirdiği üç sezonun ardından 2021'de 17.5 milyon Euro karşılığında Burnley'e gönderildi.
Burnley'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Wout Weghorst, sezon başında Beşiktaş'a kiralandı.
Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.