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Sıra Fener'de

Süper Lig’de yakaladığı seriyle zirveye kurulan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini deplasmanda devirerek aradaki farkı daha da açmak istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Sıra Fener'de

Süper Lig'de kasırga gibi esen G.Saray'da gözler artık F.Bahçe derbisine çevrildi. Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü tartışmalı Alanyaspor mücadelesinden sonra müthiş bir seri yakalayan sarı- kırmızılılar, son 6 maçından kayıpsız ayrılarak 18 puan çıkarttı. Bu süreçte Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü engellerini aşan Aslan, ligde istatistikleri de baştan yazdı. Bu sezon Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan ilk ve tek takım olan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatma yolunda da başarılı bir grafik ortaya koydu. 16. hafta sonunda rakiplerden 13 gol yiyen Cimbom, ligin bu alanda Konyaspor'la birlikte en başarılı takımı olmayı da başardı.

ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Müthiş seriyle zirveye kurulan G.Saray'da artık yeni hedef Kadıköy'de alınacak F.Bahçe galibiyeti... Sarı-kırmızılılar, hem koltuğunu korumak hem de en yakın takipçisiyle farkı daha da açmak için sahaya çıkacak. Uzun yıllar Kadıköy'de kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son döneme baktığımızda ise bu kötü seriyi bozdu. İki ezeli rakip arasında Kadıköy'de oynanan son 5 maçta rakibini 2 kez mağlup eden Aslan, 1 defa kaybetti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Geçen yıl F.Bahçe deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle dönen Cimbom, ondan önceki 6 yıl yenilgi yüzü görmemişti. Okan Buruk'un öğrencileri, derbiden zaferle ayrılarak seriyi 7 maça çıkartmayı çok istiyor.

TARİFE DEGİSMEYECEK

Teknik Direktör Okan Buruk, pazar günü bir ilki yaşayacak. Sezon başında takımın başına geçen tecrübeli hoca, Kadıköy'deki mücadeleyle teknik direktörlük kariyerinde ilk kez F.Bahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Kariyerindeki ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkan Buruk, müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Takımı zirveye taşıyan Buruk, Kadıköy'de de aynı tarifeyi uygulayarak yoluna devam etmek istiyor. F.Bahçe'ye karşı Elazığ, Gaziantep, Sivas, Akhisar ve Başakşehir'in başında 13 mücadeleye çıkan 49 yaşındaki çalıştırıcı, 4 galibiyet aldı. 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Buruk, Akhisar'ın başında rakibini 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

TARAFTAR KADIKÖY'E GİDEMİYOR

G.Saray taraftarının derbiye gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda sarı-kırmızılı taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı açıklandı. Alınan karar doğrultusunda o tribünde de F.Bahçeliler olacak.

TORREIRA: ASLA UNUTMAYACAĞIM

A.Gücü maçı öncesinde anneannesi vefat ettiği için Uruguay'a giden Torreira, teşekkür mesajı yayınladı. Uruguaylı oyuncu, "Teşekkürler Gomis kardeşim ve G.Saray taraftarları. Bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

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