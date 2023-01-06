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Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp liderliğini perçinleyerek yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 11:41
Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, kritik müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

7 maçlık bir yenilmezlik serisi olan ve son 6 maçını kazanan Galatasaray, iyi gidişatına devam etmeyi amaçlıyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Teknik direktör Okan Buruk, en formda isimlerden kurulu bir ilk 11 oluşturmak istiyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

49 yaşındaki oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi hakkında kararını verdi.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ŞOKE EDEN KARAR!
Akşam'ın haberine göre; Oyuncularının son haftalardaki performanslarına göre bir kadro oluşturan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakmaya hazırlanıyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Ortaya koyduğu grafikle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, derbide formayı kapacak.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

22 yaşındaki oyuncu, Sivas deplasmanında galibiyeti getiren golü atarken, Ankaragücü maçında da eşitliği yakalayan kritik bir gole imza atmıştı.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Son 2 maçta 2 golü bulunan Barış Alper, etkili oyunu ve takım arkadaşlarına yarattığı alanlarla da taraftarın sevgilisi haline geldi.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Bu sebeple Okan Buruk'un tercihini genç yıldızdan yana kullanacağı öğrenildi.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Galatasaray'ın bu sezon Beşiktaş ile oynadığı derbide de teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu keserek Barış Alper Yılmaz ile maça başlamıştı.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

64 dakika sahada kalan ve Mauro Icardi'nin ilk golünde şık bir asist yapan Barış Alper, hocasından geçer bir not almıştı.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

KEREM ELEŞTİRİLİYOR!
Bu sezona çok formsuz bir giriş yapan ancak kesik yedikten sonra eski performansından enstantaneler sunan Kerem Aktürkoğlu, her ne kadar form durumunu yükseltse de skor katkısı anlamında geçtiğimiz sezonu mumla aratıyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

2021-2022 sezonunu 13 gol 13 asistle tamamlayan ve kariyer sezonunu yaşayan 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 16 Süper Lig maçının yalnızca ikisinde gol atmayı başardı.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

14 maçı gol atamadan tamamlayan Kerem'in bu sezon ligde asisti de bulunmuyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Kasımpaşa maçında 2 ve 7-0 kazanılan Başakşehir maçında 3 gol atan başarılı oyuncunun ligde 5 golü bulunuyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

ICARDI KULÜBEDE!
Sakatlığını atlatan Mauro Icardi takımla çalışmalara başladı.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Arjantinli oyuncunun zorlu mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Yıldız golcü, durumun gidişatına göre sahaya sürülecek.

Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE DERBİSİ 11'İ
Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis

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