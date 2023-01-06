Kerem ve Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, kritik müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
7 maçlık bir yenilmezlik serisi olan ve son 6 maçını kazanan Galatasaray, iyi gidişatına devam etmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, en formda isimlerden kurulu bir ilk 11 oluşturmak istiyor.
49 yaşındaki oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi hakkında kararını verdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ŞOKE EDEN KARAR!
Akşam'ın haberine göre; Oyuncularının son haftalardaki performanslarına göre bir kadro oluşturan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakmaya hazırlanıyor.
Ortaya koyduğu grafikle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, derbide formayı kapacak.
22 yaşındaki oyuncu, Sivas deplasmanında galibiyeti getiren golü atarken, Ankaragücü maçında da eşitliği yakalayan kritik bir gole imza atmıştı.
Son 2 maçta 2 golü bulunan Barış Alper, etkili oyunu ve takım arkadaşlarına yarattığı alanlarla da taraftarın sevgilisi haline geldi.
Bu sebeple Okan Buruk'un tercihini genç yıldızdan yana kullanacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın bu sezon Beşiktaş ile oynadığı derbide de teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu keserek Barış Alper Yılmaz ile maça başlamıştı.
64 dakika sahada kalan ve Mauro Icardi'nin ilk golünde şık bir asist yapan Barış Alper, hocasından geçer bir not almıştı.
KEREM ELEŞTİRİLİYOR!
Bu sezona çok formsuz bir giriş yapan ancak kesik yedikten sonra eski performansından enstantaneler sunan Kerem Aktürkoğlu, her ne kadar form durumunu yükseltse de skor katkısı anlamında geçtiğimiz sezonu mumla aratıyor.
2021-2022 sezonunu 13 gol 13 asistle tamamlayan ve kariyer sezonunu yaşayan 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 16 Süper Lig maçının yalnızca ikisinde gol atmayı başardı.
14 maçı gol atamadan tamamlayan Kerem'in bu sezon ligde asisti de bulunmuyor.
Kasımpaşa maçında 2 ve 7-0 kazanılan Başakşehir maçında 3 gol atan başarılı oyuncunun ligde 5 golü bulunuyor.
ICARDI KULÜBEDE!
Sakatlığını atlatan Mauro Icardi takımla çalışmalara başladı.
Arjantinli oyuncunun zorlu mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Yıldız golcü, durumun gidişatına göre sahaya sürülecek.
İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE DERBİSİ 11'İ
Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis