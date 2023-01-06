Gomis attı Aslan kasasını doldurdu! İşte o rakam

Galatasaray'ın emektar ismi Bafetimbi Gomis, bu sezon sarıkırmızılı formayla gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Sarı-kırmızılı takımda bulduğu her fırsatı değerlendirmeye çalışan 37 yaşındaki oyuncu, Mauro İcardi'nin yokluğunda gollerini sıralamaya devam ediyor. Ankaragücü karşısında galibiyet golünü ağlara yollayan Gomis, forma giydiği 13 maçta 7 gole ulaştı ve takımına büyük katkı sağladı. Teknik heyetin aldığı kararlara saygı duyan, yedek kalsa da oynasa da elinden gelenin en iyisini vermeye çalışan yıldız oyuncu, takımının Süper Lig'deki en golcü ismi durumunda...

HAYAT VERDİ

Bafetimbi Gomis'le ilgili dikkat çeken bir başka istatistik ise sarı-kırmızılı takım Fransız golcünün gol attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Gomis, 6 ayrı lig maçında skor katkısı verirken, sarı-kırmızılı takım tüm bu maçlardan galibiyetle ayrıldı. Fransız golcü, Antalya ve Ümraniyespor galibiyetlerinde son dakikalarda oyuna girip galibiyet gollerini atmıştı. Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında geriye düşen takımını attığı gollerle ayağa kaldıran Kara panter, İstanbul ve Ankaragücü karşılaşmalarında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi ve takımına tam 11.5 milyon TL kazandırdı.

G.Saray formasıyla toplamda 74 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda toplamda 50 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı. Örnek bir özel yaşantısı olan ve özel çalışmalarla kendini diri tutan futbolcu daha da duracak gibi gözükmüyor.

Savaş ÇORLU