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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Torreira müjdesi!

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Pazar günü derbi maçta Fenerbahçe’nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 20:33
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Torreira müjdesi!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başlayıp, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan ülkesinden dönen Lucas Torreira antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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