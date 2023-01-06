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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Timur, sarı-lacivertlilerle oynanacak maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 20:39
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Ligde ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, topladığı 36 puanla lider konumda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

35 puanı bulunan sarı-lacivertliler ise ezeli rakibinin hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray kritik maçtan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe ise taraftarının önünde rakibini devirerek lider koltuğunu geri almak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Dev derbi pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe - Galatasaray maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

ICARDI TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, antrenmanın tamamnına takımla birlikte çalıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

TORREIRA TAKIMA KATILDI

Anneannesinin vefatı nedeniyle Uruguay'a giden Lucas Torreira, Türkiye'ye dönerek takıma katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Yıldız futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, Başkan Vekili Erden Timur Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Kulüp televizyonuna konuşan Timur'un açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"LİDER DÖNMEK İSTİYORUZ"

"Öncelikle lider dönmek istiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Hak edenin kazandığı bir maç olsun.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Sezonun en heyecanlı maçları oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

İnşallah hak eden biz oluruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"İNŞALLAH BİZ KAZANIRIZ"

"İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç.

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"İKİ CAMİANIN DA BİRBİRİNE İHTİYACI VAR"

Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia."

GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer.

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