GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Ligde ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, topladığı 36 puanla lider konumda bulunuyor.
35 puanı bulunan sarı-lacivertliler ise ezeli rakibinin hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray kritik maçtan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
Fenerbahçe ise taraftarının önünde rakibini devirerek lider koltuğunu geri almak istiyor.
Dev derbi pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Kadıköy'den galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda derbi hazırlıkları devam ediyor.
ICARDI TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, antrenmanın tamamnına takımla birlikte çalıştı.
TORREIRA TAKIMA KATILDI
Anneannesinin vefatı nedeniyle Uruguay'a giden Lucas Torreira, Türkiye'ye dönerek takıma katıldı.
Yıldız futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, Başkan Vekili Erden Timur Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Kulüp televizyonuna konuşan Timur'un açıklamaları şu şekilde:
"LİDER DÖNMEK İSTİYORUZ"
"Öncelikle lider dönmek istiyoruz.
Hak edenin kazandığı bir maç olsun.
Sezonun en heyecanlı maçları oluyor.
Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç.
İnşallah hak eden biz oluruz."
"İNŞALLAH BİZ KAZANIRIZ"
"İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız.
Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç.
"İKİ CAMİANIN DA BİRBİRİNE İHTİYACI VAR"
Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia."
"İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer.
Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz."