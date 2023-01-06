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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini yenerek aradaki puan farkını açmayı hedefliyor. Aslan'ın bu maç öncesi Kadıköy istatistiği de dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 10:32
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Süper Lig'de kasırga gibi esen G.Saray'da gözler artık F.Bahçe derbisine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü tartışmalı Alanyaspor mücadelesinden sonra müthiş bir seri yakalayan sarı- kırmızılılar, son 6 maçından kayıpsız ayrılarak 18 puan çıkarttı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Bu süreçte Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü engellerini aşan Aslan, ligde istatistikleri de baştan yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan ilk ve tek takım olan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatma yolunda da başarılı bir grafik ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

16. hafta sonunda rakiplerden 13 gol yiyen Cimbom, ligin bu alanda Konyaspor'la birlikte en başarılı takımı olmayı da başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Müthiş seriyle zirveye kurulan G.Saray'da artık yeni hedef Kadıköy'de alınacak F.Bahçe galibiyeti...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Sarı-kırmızılılar, hem koltuğunu korumak hem de en yakın takipçisiyle farkı daha da açmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Uzun yıllar Kadıköy'de kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son döneme baktığımızda ise bu kötü seriyi bozdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

İki ezeli rakip arasında Kadıköy'de oynanan son 5 maçta rakibini 2 kez mağlup eden Aslan, 1 defa kaybetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Geçen yıl F.Bahçe deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle dönen Cimbom, ondan önceki 6 yıl yenilgi yüzü görmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Okan Buruk'un öğrencileri, derbiden zaferle ayrılarak seriyi 7 maça çıkartmayı çok istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Teknik direktör Okan Buruk, pazar günü bir ilki yaşayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Sezon başında takımın başına geçen tecrübeli hoca, Kadıköy'deki mücadeleyle teknik direktörlük kariyerinde ilk kez F.Bahçe derbisi heyecanı yaşayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Kariyerindeki ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkan Buruk, müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Takımı zirveye taşıyan Buruk, Kadıköy'de de aynı tarifeyi uygulayarak yoluna devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

F.Bahçe'ye karşı Elazığ, Gaziantep, Sivas, Akhisar ve Başakşehir'in başında 13 mücadeleye çıkan 49 yaşındaki çalıştırıcı, 4 galibiyet aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Buruk, Akhisar'ın başında rakibini 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

TARAFTAR KADIKÖY'E GİDEMİYOR

G.Saray taraftarının derbiye gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda sarı-kırmızılı taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sıradaki hedef Fenerbahçe! Kadıköy istatistiği...

Alınan karar doğrultusunda o tribünde de F.Bahçeliler olacak.

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