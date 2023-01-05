Yıka yıka gidiyor!

Ligde son yenilgisini 10. haftada Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etti. Galatasaray, bu süreçte 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

ARAYI AÇIYOR

Galatasaray dün aldığı galibiyet sonrasında Fenerbahçe'ye 1, Başakşehir'e 6, Adana Demir'e 9 ve Beşiktaş'a 10 puan fark atmayı başardı.

Galatasaray engel tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkan Cimbom, 7. dakikada büyük bir şok yaşadı. Emre Kılınç'ın asisti, Taylan'ın müthiş golüyle geriye düştü. Ancak durmaya niyeti olmayan Galatasaray, 16'da Rashica'nın adrese teslim ortası ve Barış Alper'in düzgün kafa vuruşu sonrası skoru eşitledi. Hız kesmeyen ev sahibi, 30. dakikada ise öne geçti. Bu kez Mertens'in ortasında Gomis golü bulan isimdi: 2-1

EMRE KAÇIRDI

İkinci yarı da büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ankaragücü puan için bastırırken Taylan ve Emre Kılınç yine Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Özellikle Emre'nin kafa vuruşu tribünlerin yüreğini ağzına getirdi. Son ana kadar heyecanın bitmediği karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Aslan hem ligdeki galibiyet serisini 6'ya çıkardı hem de Fenerbahçe'den liderliği geri aldı. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine hazır olduğunu gösterdi.

TORREİRA İZİNLİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ile anneanesinin vefatı dolayısıyla izin alıp ülkesine giden Lucas Torreira da maçın kadrosunda yer almadı.