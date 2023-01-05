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Tutabilene aşk olsun

Belçikalı futbolcu ya atıyor, ya attırıyor. Son 4 lig maçında skora katkı yaptı 2019'dan bu yana bir ilki başardı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Tutabilene aşk olsun

Aslan'ın tecrübeli kramponu Dries Mertens galibiyette pay sahibi olan isimlerden biriydi. Belçikalı forvet, Gomis'in kaydettiği golün asistine imza attı. Mertens böylece skor katkısı sağlamaya devam etti; sarı kırmızılı takımın son 4 maçında 2 gol (Başakşehir, Demir Grup Sivas), 2 asist (İstanbul, Ankaragücü) üretti. Öte yandan Dries Mertens yaklaşık 4 yıl sonra yüksek bir performans gösterdi. Mayıs 2019'dan (Napoli formasıyla 5 maç) bu yana ilk kez üst üste 4 ve üzeri lig maçında gol katkısı sağladı.

PENALTI İTİRAZI

Bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılı takım tepki gösterdi. 28. dakikada Mertens, A.Gücü ceza sahasında yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini söyledi.

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