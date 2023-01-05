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Muslera 27. Fenerbahçe derbisinde!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da derbilerin en tecrübeli ismi Fernando Muslera oldu. Uruguaylı futbolcu, kariyerindeki 27. Fenerbahçe derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:18
Muslera 27. Fenerbahçe derbisinde!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22'si Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 26 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 9 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 9 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 15'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü.

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