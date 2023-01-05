Haberler Galatasaray İyi yoldayız

İyi yoldayız

Buruk: Takım olarak iyi yoldayız. Saha içinde kalıp işimizi yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir derbi oynamak istiyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
İyi yoldayız
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, zor bir maçtan alınan 3 puan nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Sarı kırmızılı hoca, "Galatasaray iyi yolda. Saha dışarısında herkes mücadele ediyor. Biz saha içerisinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi. Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Buruk "F.Bahçe derbisine 4 günlük süremiz var. Rakibimiz bizden 1 gün önce oynadı. Onların 5 günlük süresi var. Kazanmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun" yorumunu yaptı. Buruk ayrıca "Galatasaray taraftarı bu sene Türkiye'de en çok stadı dolduran taraftar. Biz de sahada onlar için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı diziden ilk görüntüler! Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’u sette de yalnız bırakmadı!
Burak Deniz'le anılan Büşra Develi "Bu haberler kısmetimi kapatıyor" deyip aşk iddialarını yalanladı! İbrahim Kutluay detayı...
İki Hollanda devi Arda için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler
F.Bahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan olay sözler! "Sıradan ve sorumsuz"
Flaş yorum! "Derbiye çıkacak 3 Türk'ten biri olacak"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Ocak)
En düşük memur maaşı ne kadar oldu 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan olay sözler! "Sıradan ve sorumsuz" Çakar'dan olay sözler! "Sıradan ve sorumsuz" 07:57
Flaş yorum! "Derbiye çıkacak 3 Türk'ten biri olacak" Flaş yorum! "Derbiye çıkacak 3 Türk'ten biri olacak" 07:39
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:21
İki Hollanda devi Arda için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler İki Hollanda devi Arda için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler 01:17
Toroğlu değerlendirdi! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? Toroğlu değerlendirdi! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? 01:14
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! İşte yapılacak teklif Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! İşte yapılacak teklif 01:13
Daha Eski
Toroğlu'dan G.Saray'a sert eleştiri! "Lider demem" Toroğlu'dan G.Saray'a sert eleştiri! "Lider demem" 01:13
Okan Buruk: Oyuncularımız derbiye hazır! Okan Buruk: Oyuncularımız derbiye hazır! 01:13
Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! 01:13
Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... 01:12
G.Saray maçında akılalmaz pozisyon! Boş kaleye atamadı G.Saray maçında akılalmaz pozisyon! Boş kaleye atamadı 01:12
G.Saray'dan penaltı tepkisi! G.Saray'dan penaltı tepkisi! 01:11