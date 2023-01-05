İyi yoldayız

Galatasarayteknik direktörü Okan Buruk, zor bir maçtan alınan 3 puan nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Sarı kırmızılı hoca, "Galatasaray iyi yolda. Saha dışarısında herkes mücadele ediyor. Biz saha içerisinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi. Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Buruk "F.Bahçe derbisine 4 günlük süremiz var. Rakibimiz bizden 1 gün önce oynadı. Onların 5 günlük süresi var. Kazanmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun" yorumunu yaptı. Buruk ayrıca "Galatasaray taraftarı bu sene Türkiye'de en çok stadı dolduran taraftar. Biz de sahada onlar için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.