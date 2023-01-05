Icardi yoktu

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Buruk, yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Arjantinli yıldızı riske etmeme kararı aldı. İcardi'nin, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.
Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Buruk, yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Arjantinli yıldızı riske etmeme kararı aldı. İcardi'nin, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.