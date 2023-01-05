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Icardi yoktu

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Buruk, yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Arjantinli yıldızı riske etmeme kararı aldı. İcardi'nin, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Icardi yoktu
Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Buruk, yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Arjantinli yıldızı riske etmeme kararı aldı. İcardi'nin, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.
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