GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırladı.
Sarı kırmızılılar derbi öncesi rakibini 2-1 mağlup etti.
18. haftada dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar zirveyi yeniden ele geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırladı.
Sarı kırmızılılar derbi öncesi rakibini 2-1 mağlup etti.
18. haftada dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar zirveyi yeniden ele geçirdi.
Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Okan Buruk, devre arası transfer döneminde kadroya takviye istiyor.
Sarı kırmızılı yönetim yeni gelecek isimleri belirlerken diğer yandan kadrodaki isimlere sürpriz teklifler geliyor.
Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey'e Premier Ligden teklif var.
Crystal Palace, Sacha Boey için temaslarını sıklaştırdı.
Fransız oyuncu Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.
16 MİLYON EURO TEKLİF
İngiliz ekibi Galatasaray'da performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Akşam'da yer alan habere göre, Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool.
Crystal Palace, genç oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İngiliz ekibi Nathaniel Clyne ve Joel Ward ile anlaşamadı.
Anlaşamadığı oyuncuların yerine Londra temsilcisi Sacha Boey'u gözüne kestirdi.
Boey, 2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro bedelle Rennes'ten transfer edilmişti.
Sacha Boey'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı.
Fransız oyuncu 1 gol kaydetti.
1 de asist yapma başarısı gösterdi.
22 yaşındaki Fransız oyuncusunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Kamerun asıllı Fransız oyuncu henüz milli takım seçimini yapmadı.