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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey'a gelen teklifler devam ediyor. Genç sağ bek oyuncusu için Premier Lig ekibi sarı kırmızılılara teklifini yaptı. İşte transferin detayları...(GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:56
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Sarı kırmızılılar derbi öncesi rakibini 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

18. haftada dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı kırmızılılar zirveyi yeniden ele geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Okan Buruk, devre arası transfer döneminde kadroya takviye istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Sarı kırmızılı yönetim yeni gelecek isimleri belirlerken diğer yandan kadrodaki isimlere sürpriz teklifler geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey'e Premier Ligden teklif var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Crystal Palace, Sacha Boey için temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Fransız oyuncu Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

16 MİLYON EURO TEKLİF

İngiliz ekibi Galatasaray'da performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Akşam'da yer alan habere göre, Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Crystal Palace, genç oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

İngiliz ekibi Nathaniel Clyne ve Joel Ward ile anlaşamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Anlaşamadığı oyuncuların yerine Londra temsilcisi Sacha Boey'u gözüne kestirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Boey, 2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro bedelle Rennes'ten transfer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Sacha Boey'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

Fransız oyuncu 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için Crystal Palace teklifini yaptı!

1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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