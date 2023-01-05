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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Sarı-kırmızılı yönetimin karşılaşma öncesinde takıma jest yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 10:14
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Karşılaşmada Taylan Antalyalı'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Galatasaray'da 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Baran Aksaka, ilk kez bir Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin mücadele öncesi yaptığı jest ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası derbiyle ilgili de konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

4 günlük bir süre var, rakip bizden bir gün önce oynadı. Psikolojik anlamda bu maça yapacağımız bir şey yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Hazırlıklarımızı yapacağız. Fenerbahçe'nin hocasının da dediği gibi galibiyet önemli ama normal bir galibiyetten bir farkı yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur.

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