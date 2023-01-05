GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma büyük jest! Prim dağıtıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada Taylan Antalyalı'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
Galatasaray'da 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Baran Aksaka, ilk kez bir Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.
Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin mücadele öncesi yaptığı jest ortaya çıktı.
Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi.
Oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı.
Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti.
Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti.
Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular.
Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası derbiyle ilgili de konuştu.
Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin şunları söyledi:
4 günlük bir süre var, rakip bizden bir gün önce oynadı. Psikolojik anlamda bu maça yapacağımız bir şey yok.
Hazırlıklarımızı yapacağız. Fenerbahçe'nin hocasının da dediği gibi galibiyet önemli ama normal bir galibiyetten bir farkı yok.
Kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur.