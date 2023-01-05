Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarda parlak bir sezon geçiriyor. Son olarak Ankaragücü ağlarını da sarsan yıldız isim, kaydettiği gollerle Aslan'ın önemli bir gelir elde etmesini sağladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:41
GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Yıldız futbolcu bu sezonki 7. golüne ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Tecrübeli ismin Aslan'a katkısı sadece skor olmadı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Galatasaray'da sezon başında Mauro Icardi'nin transferi sonrası, 'İkinci adam olmam' diyerek iddiasını ortaya koyan Bafetimbi Gomis, giydiği formanın hakkını veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

37 yaşındaki kurt forvet, ligde Ankaragücü ağlarını bularak 13. maçında 7. kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Sabah'ta yer alan habere göre Gomis, takımına yaptığı katkı sayesinde sarı-kırmızılıların kasasına 11 milyon 500 bin TL kazandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Gomis, sarı-kırmızılı formayla ligde gol krallığı da yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Sırasıyla Troyes, Olympique Lyon, Swansea, Galatasaray ve Al Hilal formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Golcü oyuncu, sezon başında yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Galatasaray formasıyla toplamda 74 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Bu maçlarda 50 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gomis attı! Aslan'ın kasası doldu

Senegal asıllı Fransız yıldız, 1.84 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yönetimden takıma büyük jest!
"5 yıllık sözleşme ver rahat et"
Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV kalkacak mı?
EKPSS kura başvuru tarihleri, şarları, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Özel okul zam oranları 2023!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes Singleton ile sözleşme imzaladı! Anadolu Efes Singleton ile sözleşme imzaladı! 11:27
Bulls'tan Brooklyn Nets'e soğuk duş! Bulls'tan Brooklyn Nets'e soğuk duş! 11:06
Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku! Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku! 10:53
F.Bahçe'nin gözdesinden haber var! Menajeri konuştu F.Bahçe'nin gözdesinden haber var! Menajeri konuştu 10:22
Kartal'a Arjantinli stoper! Kartal'a Arjantinli stoper! 10:14
Yönetimden takıma büyük jest! Yönetimden takıma büyük jest! 10:01
Daha Eski
Ünlü gazeteci duyurdu! F.Bahçe'ye Hollandalı yıldız Ünlü gazeteci duyurdu! F.Bahçe'ye Hollandalı yıldız 09:50
Ronaldo'yu şoke eden ceza! Yeni takımında... Ronaldo'yu şoke eden ceza! Yeni takımında... 09:35
Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman? 09:27
Fırtına'ya Kouassi piyangosu! Fırtına'ya Kouassi piyangosu! 09:26
VAR kayıtları yayınlanacak mı? Büyükekşi açıkladı VAR kayıtları yayınlanacak mı? Büyükekşi açıkladı 09:24
"5 yıllık sözleşme ver rahat et" "5 yıllık sözleşme ver rahat et" 09:12