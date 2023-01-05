Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
ICARDI İDMANIN TAMAMINDA SAHADA!
Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.