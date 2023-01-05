Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Galatasaray Başkanı ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte TFF'ye gitti. Antalya-Fenerbahçe maçının ve Galatasaray'ın Sivasspor karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını isteyen sarı kırmızılı yönetim olumsuz cevap aldı. VAR kayıtları hakkında olumsuz yanıt alan Özbek, Korkuyor musunuz? diye tepki gösterdi. (GS HABER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 12:36
Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Karşılaşmaya ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol damga vurdu.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Kamuoyunda büyük tartışmaya yol açan pozisyon hakkında TFF flaş bir karar aldı.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

TFF VAR konuşmalarından sonra 2 hakem hakkında yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

TFF yönetimi Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasının ardından harekete geçti.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Sarı kırmızı yönetim kendi maçlarındaki diyalogların da bilinmesini istedi.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

TFF'nin Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmalarındaki tartışmalı kararları açıklanmasının ardından hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, TFF binasına gitti.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u burada TFF Başkanvekili ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay karşıladı.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret eden Galatasaraylılar, TFF'den iki talepte bulundu.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Öncelikle Cim-Bom'un sezon başından bu yana tartışılan pozisyonlarının VAR kayıtlarını talep etti.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Özbek, Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanında yediği, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR konuşmalarının kamuoyuna aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Ancak bu durum, Büyükekşi tarafından olumlu karşılanmadı.

Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Bunun üzerine, Galatasaray Başkanı Özbek, TFF yetkililerine sitemde bulundu.

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