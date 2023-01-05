Dursun Özbek'ten VAR tepkisi! "Korkuyor musunuz?"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol damga vurdu.
Kamuoyunda büyük tartışmaya yol açan pozisyon hakkında TFF flaş bir karar aldı.
TFF VAR konuşmalarından sonra 2 hakem hakkında yaptırım uygulanacağını açıkladı.
TFF yönetimi Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Bunun üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte dün sabah TFF'ye gitti.
Antalya-Fenerbahçe maçının ve kendi karşılaşmalarının VAR kayıtlarını istedi.
Olumsuz cevap alınca, tepki gösterdi.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasının ardından harekete geçti.
Sarı kırmızı yönetim kendi maçlarındaki diyalogların da bilinmesini istedi.
TFF'nin Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmalarındaki tartışmalı kararları açıklanmasının ardından hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, TFF binasına gitti.
Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u burada TFF Başkanvekili ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay karşıladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret eden Galatasaraylılar, TFF'den iki talepte bulundu.
Öncelikle Cim-Bom'un sezon başından bu yana tartışılan pozisyonlarının VAR kayıtlarını talep etti.
Özbek, Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanında yediği, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR konuşmalarının kamuoyuna aktarılması gerektiğini dile getirdi.
Ancak bu durum, Büyükekşi tarafından olumlu karşılanmadı.
Bunun üzerine, Galatasaray Başkanı Özbek, TFF yetkililerine sitemde bulundu.
Özbek, "Giresun, Trabzon, Kayseri ve Alanya maçlarımızın VAR kayıtlarını da açıklayın.
Yoksa korkuyor musunuz?" sözleriyle tepkisini gösterdi.