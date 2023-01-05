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Barış şov yaptı

Galatasaray’ın hücumdaki silahı Barış Alper Yılmaz, dün yine fazla mesaideydi. Harika kafa golüyle fileleri sarstı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Barış şov yaptı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri yine Barış Alper Yılmaz oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında 90+5'te kaydettiği golle takımına 3 puanı kazandırmıştı. Dün de Ankaragücü maçında başarılı bir performans sergiledi. Cimbom'un 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Milot Rashica'nın asistinde güzel bir kafa vuruşuyla mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi. Maç boyunca çok hareketliydi.

2. YARI TEK FORVET OYNADI

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci devrede yorulan forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis'in yerine kanatta görev alan Kerem Aktürkoğlu'nu soktu. 71'de yapılan bu değişiklikten uzatma bölümünde Haris Seferovic oyuna dahil olana kadar forvette görev yaptı. Yaptığı savunma arkası koşular ve hücum presiyle tribünlerden de alkışı aldı. Mücadelenin sonunda sürekli attığı deparlar sonrasında yoruldu. Kendini yere bıraktı. Uzatmalarda kenara geldi, yerine genç Özgür Baran Aksaka oyuna girdi.

KEREM DALYA DEDİ

Aslan'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı. 24 yaşındaki hücum oyuncu, Süper Lig'de görev aldığı 79 maçta 21, Avrupa kupalarındaki 14 müsabakada 3 ve kupada 6 karşılaşmada 1 kez topu filelere gönderdi. Galatasaray kariyerinde kırmızı kartı olmayan milli futbolcu, 10 kez sarı kart gördü.

ÇOK GOL KAÇTI

Ankaragücü hocası Ömer Erdoğan maç sonu şunları söyledi: "Galatasaray'ın ön alan baskısını buradan hızlı çıkarak aşacağımızı düşünüyorduk. Buradan golü de bulduk. Topun kontrolünü gereğinden fazla rakibe verince yenik duruma düştük. Sonrasında çok pozisyon bulduk. Bunları gole dönüştüremezseniz yenilgi kaçınılmaz olur. Emeklerimize yazık oldu"

ANTALYALI GOLE SEVİNMEDİ

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Ankaragücü'nün yolunu tutan Taylan Antalyalı, misafir takımın tek sayısını kaydetti. Daha 7. dakikada başkent ekibini öne geçiren Taylan'ın bu sayısı puan için yeterli olmadı. Asıl olay ise Taylan'ın eski takıman attığı golden sonra sevinmemesi oldu. Bu hareketi Galatasaraylı taraftarların takdirini kazandı; sosyal medyada övgü aldı.

SARIDA GEÇTİLER

Aslan'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Kerem Aktüroğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırındaydı. Okan Buruk, 3 oyuncusunu da uyarmıştı. Mertens ve Abdülkerim 11'de başladı. Kerem de sonradan girdi. Kart görmediler.

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