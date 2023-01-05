Haberler Galatasaray Aslan'a 5 milyon TL

Aslan'a 5 milyon TL

Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi. Oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı. Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti. Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti. Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular. Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Aslan'a 5 milyon TL
Galatasaray Yönetimi, Sivas'tan galibiyetle dönen takımı Ankaragücü maçı öncesi primle ödüllendirdi. Oyunculara toplam 5 milyon TL ödeme yapıldı. Bu durum sarı-kırmızılı takımı oldukça memnun etti. Yönetimin jestini karşılıksız bırakmak istemeyen futbolcular aralarında bir toplantı yapıp, galibiyet yemini etti. Ankaragücü karşısında geriye düşseler de müthiş bir geri dönüşe imza atıp yönetime bir nevi teşekkür etmiş oldular. Karşılaşma sonrasında Başkan Dursun Özbek'in Okan Buruk'u arayıp kendisini ve takımı kutladığı da öğrenildi.
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı diziden ilk görüntüler! Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’u sette de yalnız bırakmadı!
Burak Deniz'le anılan Büşra Develi "Bu haberler kısmetimi kapatıyor" deyip aşk iddialarını yalanladı! İbrahim Kutluay detayı...
İki Hollanda devi Arda için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler
Fırtına'da çıkış vakti! İşte Avcı'nın Giresunspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan penaltı tepkisi!
Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Ocak)
En düşük memur maaşı ne kadar oldu 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:21
İki Hollanda devi Arda için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler İki Hollanda devi Arda için kapışıyor! Türkiye'ye geldiler 01:17
Toroğlu değerlendirdi! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? Toroğlu değerlendirdi! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? 01:14
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! İşte yapılacak teklif Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! İşte yapılacak teklif 01:13
Toroğlu'dan G.Saray'a sert eleştiri! "Lider demem" Toroğlu'dan G.Saray'a sert eleştiri! "Lider demem" 01:13
Okan Buruk: Oyuncularımız derbiye hazır! Okan Buruk: Oyuncularımız derbiye hazır! 01:13
Daha Eski
Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor! 01:13
Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... Süper Lig'de zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... 01:12
G.Saray maçında akılalmaz pozisyon! Boş kaleye atamadı G.Saray maçında akılalmaz pozisyon! Boş kaleye atamadı 01:12
G.Saray'dan penaltı tepkisi! G.Saray'dan penaltı tepkisi! 01:11
Konya'da puanlar paylaşıldı! Konya'da puanlar paylaşıldı! 01:11
Kasımpaşa Alanyaspor'u mağlup etti! Kasımpaşa Alanyaspor'u mağlup etti! 01:11