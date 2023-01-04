Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi flaş Icardi açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kritik maçta sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Okan Buruk, Icardi'nin Fenerbahçe derbisindeki durumu hakkında da konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk maç öncesi açıklamasında, "Hiçbir şekilde eksiğimiz olduğu kabul etmiyoruz. Sahada çıkıp gerekeni yapacağız. Ankaragücü iyi bir takım. Tolga Ciğerci'nin olmaması bizim için bir avantaj ama yine de iyi kadroları var. Fenerbahçe hep bizden önce oynadığı için, yine liderlik maçı olacak bizim için."

"45 bin ortalama ile bu sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşmış kulübüz. Galatasaray kulübü çok önemli ve herkes bunun değerini bilmeli."

"Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında kadroda olmasını ümit ediyoruz." şeklinde açıklamalarına son verdi.