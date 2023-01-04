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Nelsson niye yok?

Sıvas-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR kayıtları açıklanırken sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson'un pozisyonuna hiç değinilmemesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, "Türkiye'de VAR kayıtları ilk kez Galatasaray maçında açıklandı. Adalet eğer bizim üzerimizden sağlanacaksa; Nelsson'a yapılan müdahalenin de, Galatasaray'ın 1 golünün, 1 penaltısının verilmediği, 2 futbolcusunun atıldığı Alanyaspor maçının da VAR kayıtları açıklanmalı" çağrısı yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Nelsson niye yok?
Sıvas-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR kayıtları açıklanırken sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson'un pozisyonuna hiç değinilmemesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, "Türkiye'de VAR kayıtları ilk kez Galatasaray maçında açıklandı. Adalet eğer bizim üzerimizden sağlanacaksa; Nelsson'a yapılan müdahalenin de, Galatasaray'ın 1 golünün, 1 penaltısının verilmediği, 2 futbolcusunun atıldığı Alanyaspor maçının da VAR kayıtları açıklanmalı" çağrısı yaptı.
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