Nelsson niye yok?

Sıvas-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR kayıtları açıklanırken sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson'un pozisyonuna hiç değinilmemesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, "Türkiye'de VAR kayıtları ilk kez Galatasaray maçında açıklandı. Adalet eğer bizim üzerimizden sağlanacaksa; Nelsson'a yapılan müdahalenin de, Galatasaray'ın 1 golünün, 1 penaltısının verilmediği, 2 futbolcusunun atıldığı Alanyaspor maçının da VAR kayıtları açıklanmalı" çağrısı yaptı.
Sıvas-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR kayıtları açıklanırken sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson'un pozisyonuna hiç değinilmemesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, "Türkiye'de VAR kayıtları ilk kez Galatasaray maçında açıklandı. Adalet eğer bizim üzerimizden sağlanacaksa; Nelsson'a yapılan müdahalenin de, Galatasaray'ın 1 golünün, 1 penaltısının verilmediği, 2 futbolcusunun atıldığı Alanyaspor maçının da VAR kayıtları açıklanmalı" çağrısı yaptı.