Cimbom derbi öncesi moral arıyor! İşte Buruk'un A.Gücü maçı 11'i

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Ankaragücü karşısında hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde zirvedeki yerini korumak istiyor.



Ankaragücü ve ardından oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı. Oyuncularından, Demir Grup Sivasspor maçında iptal edilen golle ilgili tartışmaları ve Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakmalarını isteyen başarılı teknik adam, "Biz sahada konuşacağız. Şimdi gücümüzü gösterme zamanı... Herkesten iki kişilik performans bekliyorum. Liderliğimizin sürpriz olmadığını ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan geride kalan 15 maçta 4'er galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören Ankaragücü ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.



GOMİS'LE VURACAK



ANKARAGÜCÜ karşısında Galatasaray'ın gol silahı Bafetimbi Gomis olacak. Fransız yıldız, bu sezon takımına en fazla puan kazandıran (6 golle 11 puan) oyuncu durumunda... Bu arada sakatlığı bulunan ve takımla çalışmalara başlayan Mauro İcardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İcardi'nin en azından kadroda yer alması bekleniyor.



7 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR



LIGDE son yenilgisini 10. haftada Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti. 6 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



TORREIRA OYNAMIYOR



Cimbom bugün 6 isimden yararlanamayacak. Kart cezalıları Boey ve Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan, Emre ve Ross, Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Torreira da ailevi sebeplerle ülkesine gittiği için bugünkü maçta görev alamayacak.



AMAN KART GÖRMEYIN



Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim ile hücumdaki etkili ayakları Kerem ve Mertens, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda derbide forma giyemeyecek. Okan Buruk bu oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Duboıs, Nelsson, Abdülkerım, Aanholt, Mıdtsjö, Berkan, Rashıca, Mertens, Kerem, Gomıs.



ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Yasın, Mujakıc, Malcuıt, Radakovıc, Moreıra, Zahıd, Taylan, Emre, Jese, Sowe.